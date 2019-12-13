В Приангарье возбудили семь уголовных дел из-за контрабанды леса на 16 млн рублей

ИРКУТСК, 13 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили семь уголовных дел по факту контрабанды леса стоимостью 16 млн рублей в Иркутской области, сообщается в пятницу на сайте Восточно-сибирской транспортной прокуратуры.

"По материалам проверки, проведенной Братской транспортной прокуратурой, следственным отделом Братского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено 7 уголовных дел по факту контрабанды лесоматериалов объемом более 2 тыс. кубометров и стоимостью 16 млн. рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что с мая по октябрь 2019 года от имени юридического лица через Братский таможенный пост Иркутской таможни в Китай, Таджикистан и Узбекистан экспортировались пиломатериалы из незаконно добытой древесины. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере"). Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на семь лет.