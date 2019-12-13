Врио губернатора иркутской области Игорь Кобзев будет представлен в пятницу

ИРКУТСК, 13 декабря. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев будет представлен в Иркутске в пятницу, сообщил ТАСС источник в органах власти региона.

"Игорь Кобзев в ближайшее время прибудет в Иркутск, сегодня состоится его представление", - сказал он.

В четверг в отставку с поста губернатора Иркутской области подал коммунист Сергей Левченко. Он неоднократно подвергался критике федеральных властей, особенно в части ликвидации последствий масштабных летних паводков, после которых часто стала появляться информация о его отставке.

Исполняющим обязанности главы региона президент РФ Владимир Путин назначил Игоря Кобзева, ранее занимавшего пост заместителя главы МЧС. Кобзев родился 29 октября 1966 года в Воронеже. В 1988 году окончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище, в 2001 году - Воронежский государственный университет, в 2006 году - Воронежский институт экономики и социального управления, в 2017 году - Академию Государственной противопожарной службы МЧС России. Женат, воспитывает четверых детей.