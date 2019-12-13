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Суд в Кузбассе приговорил к заключению в колонии мать и сына, державших в рабстве девушку

Ее удерживали более трех месяцев, забрав паспорт и мобильный телефон

КЕМЕРОВО, 13 декабря. /ТАСС/. Мариинский городской суд Кемеровской области приговорил к 4 и 3,5 года колонии мать и сына, которые несколько месяцев избивали и держали в рабстве в частном доме в Мариинске девушку. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Кемеровской области.

"58-летняя жительница города Мариинска и ее 27-летний сын признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. "г", "д" ч. 2 ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда, с применением насилия, с изъятием документов, удостоверяющих личность потерпевшего). Приговором суда женщине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима, мужчине - 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. <…> Осужденные относятся к этнической группе - цыгане", - говорится в сообщении.

Установлено, что осужденные забрали у 21-летней девушки паспорт и мобильный телефон, чтобы заставить ее работать. За непослушание ее оскорбляли, угрожали и жестоко избивали. В рабстве она провела более трех месяцев.

О незаконном удержании и истязании девушки в полицию сообщили соседи семьи, у которых ей удалось попросить помощи. В ходе оперативных мероприятий девушка была освобождена, обвиняемые с места преступления скрылись. Их удалось задержать только в марте текущего года в Иркутской области.

По информации прокуратуры Кузбасса, в ходе судебного заседания подсудимые свою вину не признали, но гособвинение представило неоспоримые доказательства их вины.

Теги
РоссияКемеровская область
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