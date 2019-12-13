Власти Кузбасса назвали причину роста задолженности по зарплате в регионе

ТАСС, 13 декабря. Просроченная задолженность по заработной плате в Кузбассе увеличилась по сравнению с данными на конец I полугодия более чем в два раза и, по данным Кемеровостата, на 1 декабря составила 251,7 млн рублей. Основная часть этой суммы - долг угольных предприятий региона, которые ведут поэтапное погашение задолженности перед сотрудниками, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

"Согласно официальным данным органов статистики, размер просроченной задолженности по заработной плате на предприятиях Кузбасса на 1 декабря 2019 года составил 251,76 млн рублей, основная часть суммы - долг угольных предприятий региона. Руководство предприятий изыскивает финансовые ресурсы для выплаты заработной платы работникам", - говорится в сообщении.

По данным на конец первого полугодия текущего года сумма просроченной задолженности по зарплате в регионе составляла 110,5 млн рублей.

По данным департамента труда и занятости населения региона, большая часть от общего долга по зарплатам в регионе приходится на шахту "Заречная" (89,7 млн рублей) и "Шахту "Алексиевская" (54,3 млн рублей). Ранее оба предприятия входили в состав угольной компании "Заречная", которая в настоящий момент находится в процедуре банкротства. Управлением угольными активами компании с 2018 года занимается УК "Полысаевская". Шахты добывают уголь энергетических марок, цены на который на мировых рынках значительно упали, из-за этого были снижены темпы добычи угля и появились проблемы с выплатой зарплат.

"АО "Шахта "Заречная" и АО "Шахта "Алексиевская" [в декабре уже] погасили 10,4 млн рублей и 14,9 млн рублей долгов перед работниками соответственно. В течение декабря планируется дальнейшее снижение размера задолженности", - поясняет пресс-служба администрации региона.

Вопрос о своевременной выплате заработной платы находится на постоянном контроле у правительства Кузбасса. К разрешению ситуации привлечена Государственная инспекция труда в регионе.