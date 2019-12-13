{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Кузбасса назвали причину роста задолженности по зарплате в регионе

Основную часть суммы составляет долг угольных предприятий, столкнувшихся с проблемами в отрасли

ТАСС, 13 декабря. Просроченная задолженность по заработной плате в Кузбассе увеличилась по сравнению с данными на конец I полугодия более чем в два раза и, по данным Кемеровостата, на 1 декабря составила 251,7 млн рублей. Основная часть этой суммы - долг угольных предприятий региона, которые ведут поэтапное погашение задолженности перед сотрудниками, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

"Согласно официальным данным органов статистики, размер просроченной задолженности по заработной плате на предприятиях Кузбасса на 1 декабря 2019 года составил 251,76 млн рублей, основная часть суммы - долг угольных предприятий региона. Руководство предприятий изыскивает финансовые ресурсы для выплаты заработной платы работникам", - говорится в сообщении.

По данным на конец первого полугодия текущего года сумма просроченной задолженности по зарплате в регионе составляла 110,5 млн рублей.

По данным департамента труда и занятости населения региона, большая часть от общего долга по зарплатам в регионе приходится на шахту "Заречная" (89,7 млн рублей) и "Шахту "Алексиевская" (54,3 млн рублей). Ранее оба предприятия входили в состав угольной компании "Заречная", которая в настоящий момент находится в процедуре банкротства. Управлением угольными активами компании с 2018 года занимается УК "Полысаевская". Шахты добывают уголь энергетических марок, цены на который на мировых рынках значительно упали, из-за этого были снижены темпы добычи угля и появились проблемы с выплатой зарплат.

"АО "Шахта "Заречная" и АО "Шахта "Алексиевская" [в декабре уже] погасили 10,4 млн рублей и 14,9 млн рублей долгов перед работниками соответственно. В течение декабря планируется дальнейшее снижение размера задолженности", - поясняет пресс-служба администрации региона.

Вопрос о своевременной выплате заработной платы находится на постоянном контроле у правительства Кузбасса. К разрешению ситуации привлечена Государственная инспекция труда в регионе.

Теги
РоссияКемеровская область
Реклама на ТАСС
Похитивших более 20 млн при строительстве Богучанской ГЭС приговорили к срокам до пяти лет
Следствие установило, что двое лидеров преступной группы с июня по декабрь 2013 года предлагали переселенцам из зоны затопления заключать сделки по повышенной стоимости жилья
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС