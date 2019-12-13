Томенко поручил проверить печи в домах семей на Алтае после крупного пожара

ТАСС, 13 декабря. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил провести обход домов всех неблагополучных и многодетных семей, чтобы проверить состояние печей и электропроводки после пожара, в котором 13 декабря погибли двое взрослых и четверо детей, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Алтайского края

"Главам городов и районов Алтайского края поручено провести обход всех неблагополучных и многодетных семей с целью проведения противопожарной профилактики, проверить исправность печного отопления и состояние электропроводки", - говорится в сообщении. Также глава региона поручил Минсоцзащиты Алтайского края ускорить работы по установке пожарных извещателей в домах многодетных и неблагополучных семей.

Предварительно установлено, что причиной пожара в частном дома в селе Глубокое Завьяловского района, где погибли шесть человек, четверо из которых дети, стала неисправность печи. Следователи возбудили уголовное дело ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").