Похитивших более 20 млн при строительстве Богучанской ГЭС приговорили к срокам до пяти лет

ТАСС, 13 декабря. Суд в Иркутской области приговорил организованную группу, похитившую более 20 млн рублей при переселении людей из зоны затопления при строительстве водохранилища Богучанской ГЭС, к срокам от трех до пяти лет колонии, сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК РФ области.

Установлено, что двое лидеров преступной группы - заместитель директора областного государственного казенного учреждения "Дирекция по подготовке ложа водохранилища Богучанской ГЭС" Кристина Терлюк, которая занимала эту должность в период совершения преступления, и генеральный директор одного из агентств недвижимости в городе Усть-Илимске Виктория Вострецова, с июня по декабрь 2013 года предлагали переселенцам из зоны затопления водохранилищем Богучанской ГЭС заключать сделки по повышенной стоимости жилья. Разницу осужденные присваивали себе. Ущерб бюджету составил более 20 млн рублей.

"Кристине Терлюк назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Виктории Вострецовой - 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Остальным участникам организованной группы назначены наказания от 3-х до 4-х лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении. Всего в составе преступной группы было пять человек.

Также суд назначил все осужденным штрафы в размере от 100 тыс. до 400 тыс. рублей и удовлетворил иск министерства строительства и дорожного хозяйства Иркутской области на сумму более 20 млн. рублей. Уточняется, что приговор Виктории Вострецовой и еще одной из фигуранток уголовного дела отсрочен из-за наличия малолетних детей.