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В Красноярске во время массажа младенцу сломали ноги

Возбуждено уголовное дело

КРАСНОЯРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Красноярске после инцидента на массаже, когда во время процедуры младенцу сломали ноги. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью")", - говорится в сообщении.

По информации матери ребенка, ее знакомая женщина-массажист во время сеанса массажа сломала ноги ее грудной дочери. Девочке был наложен гипс. Следователями устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, допрашиваются родители девочки, устанавливается местонахождение массажиста, изымается необходимая медицинская документация.

Теги
РоссияКрасноярский край
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