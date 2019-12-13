В Красноярске во время массажа младенцу сломали ноги

КРАСНОЯРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Красноярске после инцидента на массаже, когда во время процедуры младенцу сломали ноги. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью")", - говорится в сообщении.

По информации матери ребенка, ее знакомая женщина-массажист во время сеанса массажа сломала ноги ее грудной дочери. Девочке был наложен гипс. Следователями устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, допрашиваются родители девочки, устанавливается местонахождение массажиста, изымается необходимая медицинская документация.