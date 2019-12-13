Заксобрание Приангарья приняло бюджет на 2020 год

ИРКУТСК, 13 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Иркутской области в пятницу приняли в окончательном чтении бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Более двух третей расходов в бюджете 2020 года предусмотрено на поддержание социальной сферы, в том числе поддержку пострадавших от паводков летом 2019 года, сообщил журналистам председатель заксобрания Сергей Сокол.

"Бюджет принят, как у нас уже вошло в практику, в конструктивной работе всех участвующих сторон. Есть небольшой дефицит, но бюджет сбалансированный, социально ориентированный - 70% бюджета пойдет на финансирование социальных расходов. Мы оказываем поддержку школьникам, студентам, пенсионерам, тем, кто попал под затопление. Значительная часть средств пойдет на поддержку муниципальных образований, на зарплату бюджетников", - сказал Сокол. В следующем году в регионе будет действовать в общей сложности 21 государственная программа, на их реализацию предусмотрено 181,6 млрд рублей.

Доходы областного бюджета на 2020 год утверждены в размере 176,1 млрд рублей, на 2021 и 2022 годы в размере 185,1 млрд рублей и 189,3 млрд рублей соответственно, расходы в 2020 году составят 184,6 млрд рублей, в последующие два года - 186,4 млрд рублей и 187,9 млрд рублей.

Дефицит бюджета в 2020 году составляет 8,5 млрд рублей, это порядка 5% от доходов. В 2021 году дефицит будет минимальным - порядка 1,3 млрд рублей, а в 2022 году доходы, по прогнозу, превысят расходы на 1,4 млрд рублей.

Доходы бюджета 2019 года в первоначальной редакции составили 142,6 млрд рублей, расходы - 146,8 млрд рублей, дефицит - 4,2 млрд рублей. По итогам последних корректировок доходы бюджета выросли в основном за счет федеральных трансфертов для ликвидации последствий летних паводков до 196,4 млрд рублей, расходы - до 212,9 млрд рублей. Дефицит составил 16,5 млрд рублей - около 11,4% от доходов.