Внешнеторговый оборот Приангарья и Республики Корея за девять месяцев составил $390 млн

ИРКУТСК, 13 декабря. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот между Иркутской областью и Республикой Корея за январь-сентябрь 2019 года составил $390 млн, что на 20% больше показателей 2018 года, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"В 2018 году общий внешнеторговый оборот региона составил около $10 млрд, из которых $320 млн приходятся на Республику Корея. По итогам девяти месяцев этого года объем взаимной торговли демонстрировал уверенный рост и уже приблизился к $390 млн", - цитирует пресс-служба слова первого заместителя губернатора региона Владимира Дорофеева.

Иркутская область поставляет на корейский рынок нефть и нефтепродукты, алюминий, целлюлозу и продукцию лесопереработки. Основу корейского импорта в регион составляет продукция химической промышленности, машины, оборудование и транспортные средства.

В 2018 году в Иркутской области был открыт совместный с корейской компанией завод по производству тест-полосок и глюкометров для измерения уровня сахара в крови. Кроме того, в настоящее время корейская компания Apollo Co Ltd рассматривает возможность размещения в регионе сборочного производства и сервисного центра запорной арматуры, а также оборудования для нефтегазовой промышленности.