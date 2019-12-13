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Солнечные батареи установят для электроснабжения отдаленных поселков в Кузбассе

В 2020 году они появятся в частных подворьях 38 населенных пунктов

КЕМЕРОВО, 13 декабря. /ТАСС/. Власти Кузбасса приняли решение в 2020 году установить солнечные батареи в частных подворьях 38 отдаленных шорских поселках на юге региона, чтобы обеспечить их бесперебойное электроснабжение. На эти цели из регионального бюджета будет выделено 50 млн рублей, сообщается в пятницу на официальном сайте администрации Кемеровской области.

"Программа по электрификации отдаленных таежных поселков Таштагольского района будет финансироваться из областного и местного бюджетов. По предварительным оценкам, требуется около 50 млн рублей, завершить ее реализацию планируется к 9 августа 2020 - к Международному дню коренных народов мира. Более 200 подворий в 38 отдаленных шорских поселках будут электрифицированы солнечными батареями", - говорится в сообщении.

Разработкой технических решений займутся специалисты компании "Россети Сибирь", у которой есть опыт реализации подобных проектов. В Кузбассе с помощью солнечных батарей уже электрифицирован поселок Эльбеза в Таштагольском районе, где в 2011 году была введена в эксплуатацию первая в регионе солнечная электростанция, мощность которой обеспечивает электроснабжением несколько частных дворов.

Власти приняли решение в 2020 году вместо централизованных поселковых электростанций ставить индивидуальные, на каждое домовое хозяйство. Планируется за счет бюджетных средств в каждом из более 200 частных подворий установить солнечные панели, инвертор, аккумуляторный блок, чтобы обеспечить круглосуточную подачу 2,5-3 кВт электроэнергии. Этой мощности будет достаточно для работы стандартного набора бытовой техники

Теги
РоссияКемеровская область
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