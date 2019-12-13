В Баяндаевском районе Приангарья открыли новый многофункциональный спорткомплекс

ИРКУТСК, 13 декабря. /ТАСС/. Власти Иркутской области открыли новый спортивный комплекс в селе Нагалык Баяндаевского района. На его строительство из областного бюджета выделили 66 млн рублей, сообщает в пятницу пресс-служба областного правительства.

"Спорткомплекс построен на месте сгоревшего в 2013 году культурно-спортивного комплекса. Все это время дети занимались спортом в селе Баяндай", - говорится в сообщении.

Новый спорткомплекс оборудован раздевалками и душевыми, здесь можно заниматься волейболом, баскетболом, настольным и большим теннисом, гимнастикой, шахматами, шашками, мини-футболом, а также посещать секции по стрельбе из лука, спортивному ориентированию и туризму. Во дворе спорткомплекса установлена спортивная площадка с тартановым покрытием для игры в мини футбол, волейбол, баскетбол.

"Здесь же будут проходить репетиции школьного фольклорного ансамбля и танцевального коллектива", - уточнили в пресс-службе.