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Под Иркутском на трассе столкнулись скорая и грузовик

Погибли два человека, информация о пострадавших уточняется

ИРКУТСК, 13 декабря. /ТАСС/. Машина скорой помощи и грузовик столкнулись на трассе в Шелеховском районе Иркутской области, погибли водитель скорой и фельдшер, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"Погибли водитель машины скорой помощи и фельдшер", - сказал собеседник агентства, добавив, что информация о пострадавших уточняется.

По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, столкновение произошло на 71-м км федеральной автодороги "Байкал".

Сейчас в Иркутской области ясная, малооблачная погода. На дорогах местами гололедица, температура от минус 2 градусов днем до минус 8 градусов вечером, ветер до 10 м/с, осадков нет.

Теги
РоссияИркутская область
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