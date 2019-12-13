Обманутые дольщики обанкротившейся красноярской компании начали получать компенсации

КРАСНОЯРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Дольщики красноярской строительной компании "Реставрация", признанной банкротом, начали получать компенсации. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в Минстрое Красноярского края.

С 10 декабря банк ДОМ.РФ принимает заявления от дольщиков "Реставрации" на выплату компенсаций за недостроенные квартиры в 10 проблемных домах, по которым принято решение о восстановлении прав граждан. От действий компании пострадали около 1,5 тыс. человек.

"Вчера на 21:00 мск (01:00 местного времени) десятерым перечислили, сегодня в кассе банка четверо получили наличные", - сообщили в министерстве.

Компания "Реставрация" была признана банкротом 5 декабря 2018 года по заявлению Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. В ноябре этого года наблюдательный совет фонда принял решение о восстановлении их прав путем выплаты денежной компенсации. Она рассчитывалась по рыночной стоимости, исходя из той стадии дома, в котором дом находился на момент оценки. Всего на возмещение гражданам будет направлено 2,8 млрд рублей.

В мае подозреваемый в мошенничестве директор компании "Реставрация" Николай Коваленко был задержан в Италии по запросу ГУ МВД России по Красноярскому краю. По данным полиции, в 2017 году Коваленко оформил договоры долевого строительства домов в Красноярске и распорядился по своему усмотрению полученными деньгами.