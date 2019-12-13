Детей из многодетных семей в Приангарье продолжат бесплатно кормить в школах после 18 лет

ИРКУТСК, 13 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Иркутской области в пятницу приняли законопроект, в соответствии с которым бесплатное питание продолжат получать школьники из многодетных и малоимущих семей, если по достижении 18 лет они еще учатся в общеобразовательном заведении, сообщила пресс-служба заксобрания.

"В окончательном чтении принят законопроект об обеспечении бесплатным питанием школьников после достижения ими 18-летнего возраста из многодетных и малоимущих семей. <…> Законопроект был подготовлен и внесен по инициативе спикера областного парламента Сергея Сокола", - говорится в сообщении.

Учащиеся старших классов в России могут быть старше 18 лет, если они поздно пошли в первый класс, задерживались в каком-то классе больше года или просто достигли совершеннолетия за некоторое время до выпускных экзаменов. Ранее в Иркутской области таких школьников, воспитывающихся в малообеспеченных и многодетных семьях, прекращали обеспечивать бесплатным питанием. Как пояснил Сокол, в связи с этим ему и другим депутатам часто поступали жалобы от родителей учеников, которые обращали внимание на то, что совершеннолетие ребенка не меняет социальное и материальное положение семьи.

Как сообщил на сессии председатель комитета заксобрания по здравоохранению и социальной защите Александр Гаськов, в случаях, если в школе нет организованного питания детей, ученикам будут предоставлять наборы продуктов.