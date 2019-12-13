Росприродназор оценил ущерб рекам от прорыва дамбы под Красноярском в 360 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Росприроднадзор направил требование золотодобывающей компании "Сисим", чью дамбу прорвало в Красноярском крае, добровольно возместить вред за загрязнение двух рек (Сисим и Сейба) на сумму 363,5 млн рублей. Об этом в пятницу говорится в официальном сообщении ведомства.
Прорыв дамб на реке Сейба в Курагинском районе произошел 19 октября. Погибли 17 человек, трое числятся пропавшими без вести. В результате проверок Росприроднадзора было установлено загрязнение реки взвешенными частицами, железом и медью. По факту загрязнения было возбуждено уголовное дело.
" Общая сумма вреда составила 363 млн. 509 тыс. рублей <...>. Управление Росприроднадзора потребовало от ООО "Сисим" добровольно возместить вред, причиненный водному объекту вследствие нарушения водного законодательства", - говорится в сообщении. По данным Росприроднадзора, реке Сисим был причинен ущерб на сумму 323,751 млн рублей, Сейбе - 39,758 млн рублей.
В ведомстве отмечают, что в случае отказа компании от добровольной компенсации ущерба Енисейское управление Росприроднадзора обратится в Арбитражный суд.
После прорыва дамб было возбуждено уголовное дело о "Нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц" (по ч. 3 ст. 216 УК РФ). Следствие рассматривает в качестве приоритетной версии причин ЧП нарушения при ведении золотодобычи. На два месяца арестованы трое фигурантов: гендиректор золотодобывающего предприятия "Сисим" Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и горный мастер Евгений Александров. В конце октября Ленинский районный суд Красноярска наложил арест на имущество компании для выплаты компенсаций пострадавшим и родственникам погибших и штрафов.