Росприродназор оценил ущерб рекам от прорыва дамбы под Красноярском в 360 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Росприроднадзор направил требование золотодобывающей компании "Сисим", чью дамбу прорвало в Красноярском крае, добровольно возместить вред за загрязнение двух рек (Сисим и Сейба) на сумму 363,5 млн рублей. Об этом в пятницу говорится в официальном сообщении ведомства.

Прорыв дамб на реке Сейба в Курагинском районе произошел 19 октября. Погибли 17 человек, трое числятся пропавшими без вести. В результате проверок Росприроднадзора было установлено загрязнение реки взвешенными частицами, железом и медью. По факту загрязнения было возбуждено уголовное дело.