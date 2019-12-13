Омская область увеличит финансирование модернизации сельхозтехники в 2,4 раза

ОМСК, 13 декабря. /ТАСС/. Объем субсидий на обновление сельскохозяйственной техники в Омской области планируется увеличить в 2020 году в 2,4 раза - до 300 млн рублей, сообщил в пятницу ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа.

"Динамика есть: в прошлом году был 101 млн рублей, в этом уже 125. На следующий год мы хотим увеличить финансирование до 300 млн рублей", - сказал он.

По словам министра, региону необходимо наращивать темпы модернизации сельхозтехники. "Сейчас у нас парк обновляется на 2-3% в год - получается, на полную модернизацию потребуется лет 50. А надо 8-10% - тогда на это будет уходить лет 10-12, а этот срок современная техника отрабатывает без проблем", - пояснил он.

Дрофа добавил, что от состояния парка техники сильно зависит качество урожая. "Например, есть научно обоснованные сроки посевной кампании. Если в них укладываемся, то растения нормально развиваются, если нет, то хлеб осенью будет зеленый, качество упадет. А расходы-то те же самые - солярка, зарплаты, запчасти", - считает министр.

В 2019 году, по его словам, омские аграрии приобрели 1518 единиц техники и оборудования на рекордную для региона сумма - 3,746 млрд рублей, что на 35% больше показателей 2018 года. Только с помощью федеральной субсидии было приобретено 839 единиц техники, экономия составила 647 млн рублей. Региональная мера поддержки помогла купить 257 машин.

Омская область входит в десятку крупнейших российских производителей зерна, молока и мяса. В 2018 году объем производства продукции сельского хозяйства составил 88,5 млрд рублей, из них продукция растениеводства произведена на сумму 46,2 млрд рублей, продукция животноводства - на 42,3 млрд рублей. В 2019 году было намолочено 3,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, 248,2 тыс. тонн масличных культур, собрано 532,4 тыс. тонн картофеля и овощей.