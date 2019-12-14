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КПРФ провела в Иркутске митинг в поддержку экс-губернатора региона Сергея Левченко

В нем приняли участие 150 человек

ИРКУТСК, 14 декабря. /ТАСС/. Санкционированный митинг сторонников КПРФ в Иркутске в поддержку экс-губернатора Сергея Левченко собрал около 150 человек и прошел спокойно, без нарушений общественного порядка, сообщили ТАСС в субботу в мэрии города.

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"Они планировали 500 человек, а фактически было 150. Место - площадь перед дворцом спорта "Труд", - сказал собеседник агентства. В мэрии отметили, что целями митинга, помимо поддержки ушедшего в отставку губернатора, были борьба за права трудящихся на достойную жизнь, а также защита чести и достоинства Иркутского областного отделения КПРФ.

В четверг в отставку с поста губернатора Иркутской области ушел коммунист Сергей Левченко. Президент РФ в тот же день назначил врио главы региона 53-летнего Игоря Кобзева, ранее занимавшего пост заместителя главы МЧС.

Федеральные власти ранее указывали на неэффективную работу правительства Иркутской области при ликвидации последствий наводнения летом 2019 года, в первую очередь, на низкие темпы обеспечения жильем пострадавших. Президент России Владимир Путин еще в июле, пообщавшись с пострадавшими от паводков в Тулуне, критиковал работу властей региона по раздаче гуманитарной помощи, восстановлению документов и выплате компенсаций пострадавшим. Вице-премьер Виталий Мутко позднее говорил о необходимости срочно начинать строительство нового жилья для утративших свои дома, пообещав главе региона "жесткий разговор".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияИркутская областьКобзев, Игорь Иванович
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