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Врио главы Иркутской области отметил справедливость критики действий властей после паводка

Игорь Кобзев поблагодарил активистов ОНФ, которые продолжают оказывать адресную помощь жителям пострадавших районов

ИРКУТСК, 14 декабря. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев отметил справедливость критики общественности в адрес властей после сильного наводнения в регионе и выразил готовность наладить сотрудничество с общественными организациями, в первую очередь, Общероссийским народным фронтом (ОНФ). Об этом врио главы региона сообщил в субботу журналистам по итогам посещения районов, подвергавшихся подтоплению.

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В четверг в отставку с поста губернатора Иркутской области ушел коммунист Сергей Левченко. Он неоднократно подвергался критике федеральных властей, особенно в части ликвидации последствий масштабных летних паводков, после которых часто стала появляться информация о его отставке. Президент РФ в тот же день назначил врио главы региона 53-летнего Игоря Кобзева, ранее занимавшего пост заместителя главы МЧС.

"Общероссийский народный фронт был и остается с людьми, которые оказались после паводка в жизненной ситуации - им оказывалась адресная и юридическая помощь. Они отслеживали ситуацию с выплатами компенсаций, выдачу сертификатов на жилье. Критика в адрес властей была часто оправдана. Сотрудничество властей и общественных организаций имеет стратегическую задачу", - сказал Кобзев, отметив, что готов взаимодействовать с региональным исполкомом ОНФ и в дальнейшем.

Врио губернатора отметил, что роль ОНФ - ключевая в работе с населением. "ОНФ всегда максимально близко к людям, сегодня мы услышали их просьбы и многие взяли на контроль", - пояснил Кобзев. Также, врио губернатора поблагодарил активистов ОНФ, которые продолжают оказывать адресную помощь жителям Тулуна, Нижнеудинска и других пострадавших районов.

Иркутская область оказалась в центре внимания с связи с разрушительным паводком, затронувшим город Тулун и еще более 100 населенных пунктов. В результате половодья погибли 26 человек, в восьми районах области было подтоплено почти 11 тыс. домов, порядка 7 тыс. строений подлежит сносу.

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко неоднократно подвергался критике федеральных властей, особенно в части ликвидации последствий масштабных летних паводков. В четверг Левченко подал в отставку. Президент РФ в тот же день назначил врио главы региона 53-летнего Игоря Кобзева, ранее занимавшего пост заместителя главы МЧС.

Теги
РоссияИркутская областьКобзев, Игорь Иванович
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