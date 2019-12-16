Торги по продаже обанкротившегося иркутского ипподрома отменились

ИРКУТСК, 16 декабря. /ТАСС/. Российский аукционный дом на основании письма Росимущества отменил торги по продаже обанкротившегося иркутского ипподрома, против приватизации которого выступили жители Иркутска. Об отмене аукциона сообщается в материалах к нему на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов.

"Статус: отменен/аннулирован. Причина отмены: письмо Росимущества", - говорится в документах.

Как сообщал ТАСС, ранее Росимущество направило в АО "Российский аукционный дом" поручение приостановить приватизационные мероприятия в отношении иркутского ипподрома, который в 2018 году был признан банкротом. Совместно с Минэкономразвития России Росимущество прорабатывает вопрос о продаже акций ипподрома стратегическому инвестору с условиями, позволяющими сохранить профиль предприятия. Рассматривается вопрос о реконструкции ипподрома.

Росимущество в ноябре выставило на продажу иркутский ипподром, который находится в федеральной собственности, с начальной ценой акций 117 млн рублей. 1 декабря в Иркутске состоялся митинг, участники которого выступили против приватизации. Спортсмены, которые занимаются на ипподроме, опасались, что после продажи объекта земельный участок будет использован под жилищную застройку.

Иркутский ипподром является открытым акционерным обществом, 100% акций находится в собственности РФ. Это крупный конно-спортивный центр в Иркутске, основанный в 1900 году. На его территории работают восемь конно-спортивных клубов, в которых занимаются более 500 детей. В 2016 году ипподром уже выставлялся на торги в связи с тяжелой финансовой ситуацией, это вызвало широкий резонанс. Тогда общественные организации, опасаясь, что на месте ипподрома построят жилье, отправили несколько обращений руководству страны с просьбой не приватизировать объект. В 2017 году Росимущество сообщило что приватизация приостановлена.