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Расследование пожара в "Зимней вишне"

Суд над экс-главой ГУ МЧС Кузбасса по делу о пожаре в "Зимней вишне" отложен на 19 декабря

Решение принято по процессуальным мотивам

КЕМЕРОВО, 16 декабря. /ТАСС/. Центральный районный суд Кемерова перенес на 19 декабря рассмотрение дела экс-начальника ГУ МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова и главного государственного инспектора Кемерова по пожарному надзору Григория Терентьева о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Об этом сообщила ТАСС адвокат Григория Терентьева.

"Отложили рассмотрение дела на 19 декабря по процессуальным мотивам", - сказала она.

На 16 декабря в суде были назначены предварительные слушания по делу.

По версии следствия, Мамонтов и Терентьев, достоверно зная о многочисленных нарушениях противопожарной безопасности в "Зимней вишне", не приняли мер для проведения проверки. Их халатное отношение к служебным обязанностям и непроведение проверок привели к возгоранию здания, невозможности его потушить из-за неисправности системы пожаротушения и невозможности эвакуировать людей, поскольку аварийные выходы были закрыты. Также следствием выявлены факты хищения ими денежных средств с использованием служебного положения. Они обвиняются по ст. 160 ("Присвоение или растрата"), ст. 293 ("Халатность") и ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ.

Уголовное дело Мамонтова и Терентьева стало третьим материалом о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", переданным на рассмотрение в суд. В мае Заводский районный суд Кемерова начал рассмотрение первого уголовного дела в отношении семи обвиняемых: пожарного Сергея Генина, гендиректора "Зимней вишни" Надежды Судденок, руководителя компании "Системный интегратор" (она устанавливала в ТЦ пожарную сигнализацию) Игоря Полозиненко и инженера Александра Никитина, охранника Сергея Антюшина, технического директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (собственник ТЦ) Георгия Соболева и Юлии Богдановой. В июне в суд поступило дело в отношении руководителя тушения пожара в "Зимней вишне" Андрея Бурсина, было принято решение объединить два дела в единое судопроизводство.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. Уничтожено и повреждено имущество 140 человек и 100 юридических лиц. По факту пожара возбуждены три уголовных дела, их фигурантами в общей сложности стали 15 человек.

Теги
РоссияКемеровская областьРасследование пожара в "Зимней вишне"
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