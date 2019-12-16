Врио главы Иркутской области поручил сделать открытым реестр пострадавших от паводков

"Основные задачи, которые ставлю перед рабочей группой: обеспечение прав граждан на получение всех видов социальной помощи, актуализация реестра лиц, получивших и претендующих на получение жилья и сертификатов на капремонт. <…> Этот реестр лиц должен быть объективен, он должен быть размещен на сайте регионального правительства, все граждане и муниципальные образования должны знать об этом реестре. Надо четко понимать конечное число пострадавших", - сказал он, добавив, что в ходе его выезда в районы основное обращение граждан было связано именно с данными мероприятиями.

ИРКУТСК, 16 декабря. /ТАСС/. Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил актуализировать и сделать открытым реестр пострадавших от паводков в регионе. Такая работа станет одной из задач созданной в понедельник рабочей группы, которая займется ликвидацией последствий паводка, сообщил Кобзев на оперативном совещании с членами правительства региона и представителями силовых структур.

По словам Кобзева, планируется, что рабочая группа будет персонально рассматривать вопросы, связанные с безопасным прохождением отопительного сезона. Он добавил, что группа убывает в город Тулун, где будет располагаться штаб под руководством одного из его заместителей. В ее состав врио главы области предложил включить членов регионального правительства, Законодательного собрания, представителей малого и среднего предпринимательства, бизнес-сообщества и уполномоченного по правам человека.

Кобзев также отметил, что работа по восстановлению инфраструктуры идет с отставанием от изначально запланированных сроков, а к решению проблем "отмечается формальный подход".

Иркутская область оказалась в центре внимания с связи с разрушительным паводком, затронувшим Тулун и еще более 100 населенных пунктов. В результате половодья погибли 26 человек, в восьми районах области было подтоплено почти 11 тыс. домов, порядка 7 тыс. строений подлежит сносу.

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко неоднократно подвергался критике федеральных властей, особенно в части ликвидации последствий масштабных летних паводков. 12 декабря Левченко подал в отставку. Президент РФ Владимир Путин в тот же день назначил врио главы региона 53-летнего Кобзева, ранее занимавшего пост заместителя главы МЧС.