Врио главы Приангарья примет кадровые решения после личных встреч с членами правительства

ИРКУТСК, 16 декабря. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев примет решения о переходе чиновников предыдущего состава правительства в новый по итогам личных встреч с каждым из них. Об этом он сообщил в понедельник на оперативном совещании с членами правительства и представителями силовых структур.
"В соответствии с действующим законодательством весь состав регионального правительства [при уходе в отставку губернатора] должен уйти в отставку. Однако смена руководителя не означает полную смену правительства. Сейчас главы министерств и ведомств исполняют свои обязанности. И вопрос о назначении на государственные должности Иркутской области, на посты руководителей исполнительных органов власти будет решаться индивидуально", - сказал Кобзев.
Он уточнил журналистам, что с главой каждого ведомства встретится лично. От чиновников в первую очередь он ждет готовности решать проблемы, связанные с наводнением. "У нас режим ЧС, я не могу доверить задачу человеку, если он ее не выполнит", - сказал Кобзев. Новый состав правительства он планирует представить в следующий понедельник, 23 декабря.
Иркутская область оказалась в центре внимания в связи с прошедшим летом разрушительным паводком. Во время наводнения погибли 26 человек, в восьми районах области было подтоплено почти 11 тыс. домов, порядка 7 тыс. строений подлежит сносу.
Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко неоднократно подвергался критике федеральных властей, особенно в части ликвидации последствий масштабных летних паводков. Левченко подал в отставку 12 декабря. Президент РФ Владимир Путин в тот же день назначил врио главы региона 53-летнего Игоря Кобзева, ранее занимавшего пост заместителя главы МЧС.