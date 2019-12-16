Врио главы Приангарья примет кадровые решения после личных встреч с членами правительства

ИРКУТСК, 16 декабря. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев примет решения о переходе чиновников предыдущего состава правительства в новый по итогам личных встреч с каждым из них. Об этом он сообщил в понедельник на оперативном совещании с членами правительства и представителями силовых структур.

"В соответствии с действующим законодательством весь состав регионального правительства [при уходе в отставку губернатора] должен уйти в отставку. Однако смена руководителя не означает полную смену правительства. Сейчас главы министерств и ведомств исполняют свои обязанности. И вопрос о назначении на государственные должности Иркутской области, на посты руководителей исполнительных органов власти будет решаться индивидуально", - сказал Кобзев.