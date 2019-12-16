Пассажиропоток аэропорта Толмачево в 2019 году вырастет на 14%

НОВОСИБИРСК, 16 декабря. /ТАСС/. Новосибирский аэропорт Толмачево, являющийся одним из крупнейших российских авиационных хабов, планирует перевезти в 2019 году более 6,7 млн человек, прирост составит около 800 тыс. человек, сообщил в понедельник журналистам директор аэропорта Евгений Янкилевич в пресс-центре ТАСС.

"У нас в этом году абсолютный рекорд будет, мы через два дня перевезем 6 млн 500-тысячного пассажира. <…> Общий пассажиропоток 2019 года по нашим расчетам составит 6 млн 730 тыс. человек. Таким образом, рост пассажиропотока будет порядка 14%. Мы приросли на 800 тысяч пассажиров в год", - сказал Янкилевич.

По его словам, в 2020 году аэропорт планирует прирасти по пассажиропотоку более чем на 14%.

Пассажиропоток аэропорта Толмачево за девять месяцев 2019 года вырос на 14% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 6,2 млн человек. Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях составил 4,52 млн (+14%), на международных линиях - 1,68 млн (+12%). Количество трансферных пассажиров увеличилось на 28%, их доля в общем пассажиропотоке составила 26,6%. Самыми динамичными направлениями ноября по сравнению с ноябрем прошлого года на внутрироссийских авиалиниях стали Уфа (+202,8%), Томск (+170,8%), Улан-Удэ (+138,8%), Самара (+95,1%), Новый Уренгой (+86,4%) и Челябинск (+79,2%), на международных - Наманган (Республика Узбекистан, +192,5%), Пхукет (Тайланд, +138,1%), Камрань (Вьетнам, +81,6%), Пекин (Китай, +53,9%), Санья (Китай, +50,2%), Дубай (ОАЭ, +50%), Нур-Султан (Республика Казахстан, +43,9%).

Сроки строительства нового терминала

Толмачево планирует приступить к строительству первой очереди нового терминала площадью 56-57 тыс. кв. м в марте 2020 года. Завершить проект планируется в начале 2022 года, сообщил Янкилевич.

Администрация аэропорта Толмачево, как сообщалось, проведет открытые торги для определения подрядчика, который займется реконструкцией аэровокзала для международных и внутренних воздушных линий, сумма контракта составляет 13,5 млрд рублей. Их итоги будут подведены 28 января 2020 года. Янкилевич сообщал, что в аэропорту будет построен новый терминал стоимостью почти 20 млрд рублей. Первый этап строительства объекта площадью 56 тыс. кв. м за 12 млрд рублей планировалось выполнить к 2022 году.

"[Проект] находится в Главгосэкспертизе. Мы надеемся, что в феврале-марте завершится прохождение Главгосэкспертизы, и примерно в эти же сроки, в марте мы приступим к основному этапу строительства первой очереди - это 56-57 тыс. кв. м, 13,5 млрд рублей - это сейчас тендерная стоимость. Мы надеемся, что все-таки конкурс нам обеспечит снижение цены", - сказал Янкилевич, отметив, что завершить строительство планируется в начале 2022 года.

По словам Янкилевича, в январе аэропорт завершит подготовительные работы по строительству нового терминального комплекса. Стоимость подготовительных работ, которые были начаты в конце лета, составила 1,3 млрд рублей.

Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел, пропускная способность которого на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных - 1,3 тыс. пассажиров. По итогам 2018 года аэропорт обслужил около 5,9 млн пассажиров.