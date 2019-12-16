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"Новапорт" сохраняет интерес к покупке аэропортов в Иркутске и Омске

В холдинге заявили о готовности участвовать во всех процедурах по приобретению этих объектов

НОВОСИБИРСК, 16 декабря. /ТАСС/. Компания "Новапорт" (владеет 16 региональными аэропортами) сохраняет интерес к приобретению новых аэропортов Сибири. В частности, холдинг рассматривает возможность приобретения аэропорта Иркутска и аэропорта Омск-Федоровка, сообщил в понедельник ТАСС заместитель генерального директора холдинга "Новапорт" Евгений Янкилевич.

"Безусловно, сохраняем [интерес]. Аэропорты интересные, большой потенциал развития. Мы готовы участвовать во всех процедурах, которые будут по приобретению этих аэропортов. Скорее всего, [это будет] конкурс. Готовы участвовать", - сказал он.

По словам Янкилевича, сроки проведения конкурсов пока неизвестны. "Мы надеемся, что в 2020 году конкурсы могут быть объявлены", - сказал собеседник агентства.

Он считает, что в сибирских регионах небольшие аэропорты, расположенные в малых городах, должны принадлежать муниципальным властям, но управляться оператором центрального аэропорта региона. "Это логичнее и правильнее, у оператора есть все компетенции, есть опыт. <…> А когда глава района знает, что у него есть аэропорт, то и отношение другое", - отметил Янкилевич.

Ранее власти Иркутской области заявляли о возможности реализации подобной инициативы, предполагалось объединить в рамках одного юридического лица центральный аэропорт в Иркутске и ряд предприятий в регионе, которые  не имеют средств на развитие.

Аэропорты Иркутска и Омска

В августе 2018 года на территории аэропорта Иркутска заложили камень в основание нового терминала, который планировалось построить до конца 2020 года. Однако строительные работы не начались из-за претензий Федеральной антимонопольной службы. Власти региона заявили, что терминал построят "Новапорт" и "Рампорт аэро", после чего ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в связи с тем, что инвесторы были выбраны без проведения конкурсных процедур.

Международный аэропорт Иркутска обслуживает более 2 млн пассажиров в год, расположен в черте города. В нем два терминала - внутренних и международных линий. Планируется, что в новом терминале будут обслуживаться все рейсы. В 2015 году иркутский аэропорт был передан из федеральной собственности в областную.

Аэропорт Омск-Федоровка - один из самых знаменитых долгостроев Омской области. Решение о его строительстве было принято 40 лет назад - в 1979 году, с 1992 года строительство то начиналось, то замораживалось. В настоящее время аэропорт представляет собой недостроенный комплекс на пересечении Западного обхода и Тюкалинского тракта. Строительство аэропорта планировалось завершить в 2014 году. Для этого требовалось около 7 млрд рублей инвестиций, которые регион не нашел.

Основной причиной строительства нового аэропорта является безопасность жителей города: действующий аэропорт Омск-Центральный находится почти в черте мегаполиса с населением 1,2 млн человек, самолеты взлетают и заходят на посадку над центром города. Новый аэропорт планируется построить в 15 км от границы города и в 32 км от его центра. Проектный комитет транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) в начале декабря предложил включить проект в "лист ожидания". В этот список попадают объекты, успешно прошедшие ранжирование, но не обеспеченные финансирование. Стоимость проекта, по предварительным данным, оценивается в более чем 20 млрд рублей.

Теги
РоссияИркутская областьНовосибирская областьОмская область
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