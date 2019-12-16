СК проверит действия чиновников после гибели семьи с четырьмя детьми при пожаре на Алтае

БАРНАУЛ, 16 декабря. /ТАСС/. Следовали в Алтайском крае начали доследственную проверку по факту халатности должностных лиц Завьяловского района после гибели при пожаре семьи из шести человек, в том числе четверых детей. Об этом сообщается в понедельник на сайте СК по региону.

Пожар в частном дома в селе Глубокое Завьяловского района произошел 13 декабря, погибли шесть человек, в том числе четверо детей 2009, 2012, 2017 и 2019 годов рождения. По данным прокурора района, семья состояла на учете как неблагополучная. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

"Предварительно, несмотря на факты употребления алкоголя родителями и то, что семья была поставлена на учет органами профилактики района, в полной мере мероприятия по изъятию детей не были проведены. Зарегистрирован материал доследственной проверки по факту халатности должностных лиц, которые должны были контролировать условия проживания детей", - сообщает СК.

В регионе после трагедии по поручению губернатора края Виктора Томенко начались проверки во всех районах, специалисты посетили более 220 семей, живущих в частных домах. Специалисты побеседовали с ними о соблюдении правил пожарной безопасности, проверили состояние печного отопления и электропроводки, вручили противопожарные памятки.