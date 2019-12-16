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Новые рейсы будут открыты из Кемерово в четыре российских города с января 2020 года

Перелеты будут выполняться в Казань, Красноярск, Абакан и Новосибирск

НОВОСИБИРСК, 16 декабря. /ТАСС/. Новые региональные рейсы в Казань, Абакан и Новосибирск откроются из аэропорта Кемерово с участием государственного субсидирования, кроме того, будет возобновлен рейс в Красноярск, все рейсы планируется запустить с января 2020 года, сообщил в понедельник в пресс-центре ТАСС заместитель генерального директора холдинга "Новапорт" Евгений Янкилевич.

"С января 2020 года из аэропорта Кемерово открываются новые региональные регулярные субсидируемые авиарейсы в Казань, Красноярск, Абакан и Новосибирск", - сказал Янкилевич, добавив, что рейсы будут выполняться по программе субсидирования региональных авиаперевозок.

Как пояснили ТАСС в аэропорту Кемерово, регулярные рейсы из Кемерова в Казань, Абакан и Новосибирск открыты при поддержке правительства области. Полеты в Красноярск из Кемерова осуществлялись только в 2011-2012 году, теперь их решили возобновить. Все рейсы будут субсидировать как из федерального, так и из регионального бюджетов.

Евгений Янкилевич уточнил, что рейс Новосибирск - Кемерово - Новосибирск начнет выполнять S7 Airlines со 2 января пять раз в неделю по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям на воздушных судах Embraer 170. Прилет в аэропорт Кемерово - в 18:20 (14:20 мск), обратный вылет - в 18:55 (14:55 мск). Такой рейс будет удобен для трансферных пассажиров, поскольку рейсы, вылетающие в Кемерово, стыкуются в Новосибирске с рейсами, прибывающими из более десяти российских городов, в том числе, Абакана, Благовещенска, Владивостока, Братска, Магадана, Нижневартовска и Петропавловска-Камчатского.

С 3 января откроется рейс Казань - Кемерово, он будет осуществляться по пятницам, прилет в аэропорт Кемерово - в 06:50 (02:50 мск), вылет - в 07:50 (03:50 мск) и вторникам (прилет в аэропорт Кемерово - в 09:00 (05:00 мск), вылет - в 10:00 (06:00 мск). Рейсы будет выполнять авиакомпания "ЮВТ АЭРО" на воздушных судах CRJ-200. Рейсы Абакан - Кемерово - Абакан также начнут выполняться с 3 января по понедельникам, средам и пятницам (прилет в Кемерово 13:10 (09:10 мск), обратный вылет 13:40 (09:40 мск) на ВС Ан-28 авиакомпании "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА").

С 4 января по субботам авиакомпании NordStar будет выполнять рейсы по маршруту Красноярск - Кемерово - Красноярск на воздушных судах ATR 42. Прилет в аэропорт Кемерово - в 16:00 (12:00 мск), вылет - в 17:00 (13:00 мск). Кроме того, по словам Евгения Янкилевича, в перечень субсидируемых региональных направлений в 2020 году включён маршрут Кемерово - Кызыл. Полеты планирует выполнять авиакомпания "КрасАвиа" на воздушных судах L-410.

Об аэропорте

Международный аэропорт Кемерово им. А. А. Леонова образован в 1930 году. Аэровокзальный комплекс аэропорта представлен двумя пассажирскими терминалами - внутренних и международных воздушных линий. С 2016 года входит в холдинг "Новапорт".

Теги
РоссияКемеровская область
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