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Урожай в Алтайском крае в 2020 году снизился на 8% из-за засухи

Глава региона Виктор Томенко отметил, что благоприятные цены в этом году сложились в животноводстве, что позволило сельхозтоваропроизводителям выйти на более высокие экономические показатели

БАРНАУЛ, 16 декабря. /ТАСС/. Валовый сбор зерна в Алтайском крае в 2020 году по итогам уборочной кампании снизился на 8% по сравнению с 2019 годом - с 5,3 млн тонн до 4,9 млн тонн, но качество зерна лучше прошлогоднего. Об этом сообщил в интервью ТАСС сообщил губернатор региона Виктор Томенко.

"Засуха коснулась степных районов, мы в какой-то момент были готовы были ввести режим ЧС, но <…> смогли даже эти погодные сложности преодолеть. В прошлом году объем зернового урожая составил 5,3 млн тонн, в этом году - 4,9 млн. Показали небольшое снижение, урожайность в районах засухи в 2-3 раза по сравнению с обычной снизилась", - сказал Томенко.

Глава региона отметил, что для аграрной отрасли меньший урожай может даже пойти в плюс, так как цены на продукцию будут выше. Кроме того, он подчеркнул, что в этом году в регионе благоприятные цены сложились в животноводстве, что позволило сельхозтоваропроизводителям выйти на более высокие экономические показатели. По предварительным данным, за три квартала 2020 года выручка в крупных и средних сельхозорганизациях составила 51 млрд рублей - почти на 31% выше уровня прошлого года. Из общего числа хозяйств 86% - прибыльные, в прошлом году это цифра составляла 80%. Объем чистой прибыли составил 11 млрд рублей, это в два раза больше аналогичного периода прошлого года. Налоговые платежи и иные отчисления сельхозорганизаций приблизились к 5 млрд рублей за 9 месяцев - на 21% больше, чем показатели прошлого года.

"Собраны 1,3 млн тонн сахарной свеклы - это рекорд за последнее время, вся наша свекла попадет на переработку в Черемновский сахарный завод, будет выработано около 170 тыс. тонн сахара. Намолочено более 1 млн тонн масличных культур. Статистика по животноводству от Росстата (за три квартала): производство молока 101%, производство мяса - 102%, яиц - 101%, индекс производства продукции животноводства во всех категориях хозяйств - 101,5% к уровню 2018 года", - пояснил Томенко.

Важный, по словам главы региона, показатель в аграрной отрасли - среднемесячная зарплата. Она во всех категориях хозяйств за 9 месяцев в среднем составила 22, 6 тыс. рублей - рост 13,7% к уровню 2018 года, в крупных и средних хозяйствах зарплата составили 24,7 тыс. рублей - рост к уровню прошлого года 14,6%. Также, рост инвестиций в сельском хозяйстве на 7% больше, чем в предыдущем году.

Алтайский край - аграрный регион, где около 43% населения проживает в сельской местности. Пашня Алтайского края самая большая в России - 6,5 млн га, из которых ежегодно засеивается порядка 5,4 млн гектаров.

Теги
РоссияАлтайский крайТоменко, Виктор Петрович
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