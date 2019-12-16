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Мутко: в территорию опережающего развития в Тулуне будет инвестировано 1,3 млрд рублей

По словам вице-премьера, за 2,5 года в городе создадут 550 новых рабочих мест

ГОРКИ, 16 декабря. /ТАСС/. В территорию опережающего развития в Тулуне в ближайшие два с половиной года будет инвестировано 1,3 млрд рублей, привлечено не менее шести резидентов. Об этом сообщил вице-премьер правительства России Виталий Мутко.

"Приблизительно будет инвестировано 1,3 млрд рублей уже в ближайшие два с половиной года, создано 550 новых рабочих мест", - сказал Мутко на встрече премьер-министра России Дмитрия Медведева со своими заместителями.

На этой встрече премьер сообщил, что принял решение о создании территории опережающего развития (ТОР) в пострадавшем от наводнения Тулуне. "Я подписал документ, это ТОР или территория опережающего развития в Тулуне, Иркутская область, - сказал глава кабмина. - Место известное, особенно после наводнения этим летом".

Мутко указал, что территория опережающего развития призвана создать условия для развития Тулуна и других населенных пунктов, пострадавших от стихийного бедствия. "Чтобы поднять экономику всех пострадавших территорий был принят специальный план экономического развития 11 регионов - 28 ноября мы его утвердили на комиссии. Предполагаем около 23-х приоритетных инвестиционных проектов, которые будут созданы на этих территориях к 2024 году. Объем инвестиций - до 100 млрд рублей", - сказал вице-премьер.

Как отмечается на сайте правительства, создание ТОР "Тулун" позволит к 2029 году диверсифицировать экономику города, снизить зависимость от градообразующего предприятия - филиала "Разрез Тулунуголь" ООО "Компания "Востсибуголь", повысить инвестиционную привлекательность территории города, создать более 650 постоянных рабочих мест, привлечь более 1,5 млрд рублей инвестиций.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичМутко, Виталий ЛеонтьевичРоссия
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