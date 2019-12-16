В Томской области направят 40 млн руб. на капремонт спортзалов в сельских школах

ТОМСК, 16 декабря. /ТАСС/. Томская область за три года проведет капитальный ремонт спортивных залов школ в шести населенных пунктах региона в рамках региональной программы по созданию условий для занятия спортом сельской молодежи, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Власти отмечают, что сейчас в некоторых малых населенных пунктах региона места для занятия спортом оборудованы только в школах, многие из них не обновлялись десятилетиями.

"Губернатор Сергей Жвачкин утвердил программу капитального ремонта школьных спортивных залов в селах Томской области. Она вошла в трехлетний перечень мероприятий по созданию в глубинке условий для занятия физкультурой и спортом в местных школах. В частности, в 2020 году ремонт пройдет в школах села Больше-Дорохово Асиновского района и села Парбиг Бакчарского района, в 2021 году - в Трубачевской школе Шегарского района и Мирненской школе Томского района, а в 2022-м - в Поросинской школе Томского района и Тогурской школе Колпашевского района", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на эти цели из федерального и областного бюджетов будет направлено более 40 млн рублей.

Также сообщается, что в рамках утвержденного плана мероприятий губернатор поручил спортивным клубам при школах активнее вовлекать в спорт не только молодежь, но и всех местных жителей, готовить и проводить соревнования в рамках всероссийских спортивных фестивалей, таких как "Кросс нации", "Лыжня России" и "Фестиваль ГТО".

Всего в Томской области 203 сельские школы, в которых работает 121 спортивный клуб. В них занимаются 10 тыс. детей, это 26,6 % от общего числа школьников области.