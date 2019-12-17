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Рейс Новосибирск - Бангкок вернулся в аэропорт отправления из-за неисправности самолета

На борту находились около 150 пассажиров

НОВОСИБИРСК, 17 декабря. Рейс авиакомпании S7, который вылетел из Новосибирска в Бангкок, был вынужден совершить посадку в аэропорту отправления из-за технической неисправности самолета. Об этом во вторник ТАСС сообщил представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Рейс S7 Новосибирск - Бангкок, который вылетел в 03:05 (23:05 мск), вернулся в новосибирский аэропорт Толмачево из-за технической неисправности самолета. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, на борту находилось около 150 пассажиров, никто не пострадал. Сейчас они размещены в здании аэровокзала, им предоставлено все необходимое. Планируется, что пассажиры будут отправлены в Бангкок резервным бортом в 10:30 (14:30 мск).

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