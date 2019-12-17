В Иркутске признали банкротом связанную с экс-губернатором фирму, сорвавшую замену лифтов

Как ранее сообщал ТАСС, представитель СК РФ 22 ноября при избрании меры пресечения Хамуляку в Басманном суде Москвы заявил, что тот связан с бывшим губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, ушедшим в отставку 12 декабря, и его сыном, депутатом Законодательного собрания Андреем Левченко, "который фактически осуществляет оперативное руководство ООО "Звезда".

ИРКУТСК, 17 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Иркутской области во вторник признал банкротом компанию "Звезда", которая в 2018 году сорвала сроки замены лифтов в жилых домах города Ангарска, а ее директор Олег Хамуляк обвиняется в хищении 185 млн рублей у регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов. В отношении "Звезды" введена процедура наблюдения до 28 апреля 2020 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Арбитражный суд определил признать обоснованным заявление общества с ограниченной ответственностью "Лифтовый инженерный центр" о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью "Звезда", ввести в отношении общества с ограниченной ответственностью "Звезда" процедуру банкротства - наблюдение - на срок до 28 апреля 2020 года", - сказала судья Татьяна Сорока.

С заявлением в суд с требованием признать "Звезду" банкротом обратилась компания "Лифтовый инженерный центр", которая занимается поставкой, установкой и наладкой лифтового оборудования. Ее представитель в ходе судебного заседания пояснил, что между компаниями были договорные отношения, в рамках которых у ответчика "возникли неисполненные обязательства" и задолженность в размере более 2 млн рублей. Представитель "Звезды" в судебном заседании признал наличие долга и сообщил, что общая сумма требований кредиторов к компании составляет больше 100 млн рублей. По его словам, у предприятия нет возможности погасить долги.

Компания "Звезда" сорвала сроки замены лифтов в Ангарске, исполнив контракт не к ноябрю 2018 года, а к марту 2019. После этого она получила подряд на замену лифтов в Усть-Илимске, депутаты местной думы в июне обратились в прокуратуру, которая через суд потребовала расторгнуть контракт и внести компанию в реестр недобросовестных подрядчиков. 3 декабря до вступления решения в силу суд наложил обеспечительные меры, запретив "Звезде" проводить работы по замене лифтов, а фонду капитального ремонта - оплачивать их. По информации с сайта администрации Усть-Илимска, на тот момент работы проводились в 12 многоквартирных домах.

22 ноября был заключен под стражу директор "Звезды" Олег Хамуляк. По данным следствия, в 2018-2019 годах он и неустановленные лица в составе организованной группы необоснованно завысили стоимость лифтового оборудования и объемы строительно-монтажных работ и работ по замене лифтов, выполненных ООО "Звезда". Таким образом у фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области было похищено более 185,8 млн рублей, чем причинен ущерб в особо крупном размере. 12 декабря суд изменил меру пресечения на домашний арест.