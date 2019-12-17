{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Иркутске признали банкротом связанную с экс-губернатором фирму, сорвавшую замену лифтов

Представитель "Звезды" сообщил, что общая сумма требований кредиторов к компании составляет больше 100 млн рублей
Описание
© Светлана Латынина/ТАСС

ИРКУТСК, 17 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Иркутской области во вторник признал банкротом компанию "Звезда", которая в 2018 году сорвала сроки замены лифтов в жилых домах города Ангарска, а ее директор Олег Хамуляк обвиняется в хищении 185 млн рублей у регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов. В отношении "Звезды" введена процедура наблюдения до 28 апреля 2020 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Как ранее сообщал ТАСС, представитель СК РФ 22 ноября при избрании меры пресечения Хамуляку в Басманном суде Москвы заявил, что тот связан с бывшим губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, ушедшим в отставку 12 декабря, и его сыном, депутатом Законодательного собрания Андреем Левченко, "который фактически осуществляет оперативное руководство ООО "Звезда".

На эту тему

"Арбитражный суд определил признать обоснованным заявление общества с ограниченной ответственностью "Лифтовый инженерный центр" о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью "Звезда", ввести в отношении общества с ограниченной ответственностью "Звезда" процедуру банкротства - наблюдение - на срок до 28 апреля 2020 года", - сказала судья Татьяна Сорока.

С заявлением в суд с требованием признать "Звезду" банкротом обратилась компания "Лифтовый инженерный центр", которая занимается поставкой, установкой и наладкой лифтового оборудования. Ее представитель в ходе судебного заседания пояснил, что между компаниями были договорные отношения, в рамках которых у ответчика "возникли неисполненные обязательства" и задолженность в размере более 2 млн рублей. Представитель "Звезды" в судебном заседании признал наличие долга и сообщил, что общая сумма требований кредиторов к компании составляет больше 100 млн рублей. По его словам, у предприятия нет возможности погасить долги.

Компания "Звезда" сорвала сроки замены лифтов в Ангарске, исполнив контракт не к ноябрю 2018 года, а к марту 2019. После этого она получила подряд на замену лифтов в Усть-Илимске, депутаты местной думы в июне обратились в прокуратуру, которая через суд потребовала расторгнуть контракт и внести компанию в реестр недобросовестных подрядчиков. 3 декабря до вступления решения в силу суд наложил обеспечительные меры, запретив "Звезде" проводить работы по замене лифтов, а фонду капитального ремонта - оплачивать их. По информации с сайта администрации Усть-Илимска, на тот момент работы проводились в 12 многоквартирных домах.

22 ноября был заключен под стражу директор "Звезды" Олег Хамуляк. По данным следствия, в 2018-2019 годах он и неустановленные лица в составе организованной группы необоснованно завысили стоимость лифтового оборудования и объемы строительно-монтажных работ и работ по замене лифтов, выполненных ООО "Звезда". Таким образом у фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области было похищено более 185,8 млн рублей, чем причинен ущерб в особо крупном размере. 12 декабря суд изменил меру пресечения на домашний арест.

Теги
РоссияЛевченко, Сергей ГеоргиевичИркутская область
Реклама на ТАСС
Задержанный в Новосибирске из-за неисправности самолет вылетел в Бангкок
В связи с задержкой организована проверка
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС