Две новые солнечные электростанции ввели в эксплуатацию в Горном Алтае

ТАСС, 17 декабря. Новые солнечные электростанции (СЭС) общей мощностью 55 МВт ввели в эксплуатацию в Республике Алтай, они уже начали подачу электроэнергии в сеть. Объем инвестиций в два новых объекта составил порядка 5,5 млрд рублей, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе группы компаний "Хевел".

"ГК "Хевел" ввела в эксплуатацию две новых СЭС в Республике Алтай. Это вторая очередь Ининской СЭС мощностью 15 МВт и Усть-Коксинская СЭС мощностью 40 МВт - крупнейшая солнечная электростанция в Сибири. Общий объем инвестиций в эти две станции составил порядка 5,5 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

По данным представителя компании, в январе 2020 года в регионе начнет работу Чемальская СЭС мощностью 10 МВт, объем инвестиций в этот объект составил порядка одного миллиарда рублей. С учетом ранее построенных станций мощность солнечной генерации в Горном Алтае в 2020 году достигнет 120 МВт. Как отмечают в пресс-службе правительства региона, новые солнечные станции повысят надежность электроснабжения и снизят потери без увеличения тарифной нагрузки на жителей Алтая.

"Общий объем генерации в 120 МВт покроет в 2020 году вместе с вводом Чемальской станции 30% потребности региона в электроэнергии. Чемальская станция станет итоговой по проекту в республике. Общий объем инвестиций за все годы строительства СЭС в регионе составляет порядка 10 млрд рублей", - пояснили в пресс-службе.

Ранее "Хевел" построила и ввела в эксплуатацию в Республике Алтай две солнечные станции в Кош-Агаче мощностью по 5 МВт, станции в Усть-Кане и Онгудае также по 5 МВт каждая, Майминскую станцию мощностью 25 МВт и также первую очередь Ининской СЭС мощностью 10 МВт.

Общая выработка электроэнергии СЭС в регионе за 2018 год составила 46,9 млн кВт ч, предотвращен выброс в атмосферу 25 тыс. т углекислого газа, сэкономлено 13,8 млн куб. м природного газа. Республика Алтай - первый в РФ регион, где создается кластер возобновляемой энергетики. Первая СЭС мощностью 5 МВт была запущена в сентябре 2014 г. в селе Кош-Агач.