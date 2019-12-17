Модернизация аэропорта Бодайбо начнется в 2020 году

НОВОСИБИРСК, 17 декабря. /ТАСС/. Модернизация аэропорта в городе Бодайбо на севере Иркутской области стоимостью 1,8 млрд рублей, включающая в себя реконструкцию грунтовой взлетно-посадочной полосы и строительство нового терминала, начнется в 2020 году, сообщил журналистам полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергея Меняйло на встрече в пресс-центре ТАСС во вторник.

Сейчас на взлетную полосу в Бодайбо может садиться только устаревший самолет Ан-24, а когда полосу размывает дождями, аэропорт не принимает рейсы. В то же время Бодайбо не имеет регулярного авиасообщения с Иркутском и многими другими городами региона. Ранее начало строительство было запланировано на 2021 год.

"Терминал запланирован к строительству. В следующем году его строительство должно начаться в соответствии с программой развития", - сообщил Меняйло.

По словам полпреда, 1,4 млрд рублей планируется направить из федерального бюджета на реконструкцию грунтовой ВПП, а ГК "Полюс" займется строительством нового терминала стоимостью порядка 400 млн рублей.

Бодайбо - центр золотодобычи Иркутской области. В городе проживают более 13 тыс. человек. Автомобильное сообщение с Бодайбо непостоянно из-за недостроенного моста через реку Витим, летом и зимой работают переправы. Связь с областным центром в основном обеспечивает авиация, однако из-за того, что грунтовая ВПП размывается дождями, авиасообщение периодически нарушается.

Аэропорт города находится в частной собственности. Его владельцем является компания "Ленсиб", принадлежащая крупнейшему в стране золотодобытчику - ГК "Полюс".