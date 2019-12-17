Меняйло: ремонт районных аэропортов Горного Алтая требует федерального субсидирования

НОВОСИБИРСК, 17 декабря. /ТАСС/. Федеральное финансирование необходимо для ремонта аэропортов районных центров Кош-Агач и Усть-Кокса Республики Алтай. Они важны для развития туризма в регионе, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло.

Во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня работники аэропорта Горно-Алтайска рассказали о росте пассажиропотока, повышении интереса к республике у туристов и появлении новых межрегиональных авиарейсов. Президент РФ призвал уделять внимание развитию региональной авиации. Внутрирегиональные авиационные перевозки в Республике Алтай планируется начать в 2020 году. Пассажирские рейсы предполагается запустить из Горно-Алтайска в райцентры Кош-Агач и Усть-Коксу, первый технический авиарейс по маршруту Горно-Алтайск - Кош-Агач был совершен 26 июня 2019 года.

"Сегодня региональные органы исполнительной власти Республики Алтай прорабатывают вопрос реконструкции аэропортовых комплексов сел Кош-Агач и Усть-Кокса, определяется потребность в финансировании из федерального бюджета, потому что сама республика не справится с этим", - сказал Меняйло.

По его словам, перелеты в Республику Алтай набирают популярность, за последние восемь лет пассажиропоток в регион вырос в 38 раз. Полпред отметил, что аэропорт Кош-Агач был построен в 1973 году, а в 1974 году был реконструирован аэропорт Усть-Коксы, тогда рейсы выполнялись ежедневно. "Сегодня мы видим, что прирост есть, но перейти к ежедневным несубсидируемым рейсам мы не можем. Но есть планы возобновить местные воздушные перевозки, ведутся переговоры с потенциальным перевозчиком, это "Сибирская легкая авиация", - сказал Меняйло.

Ранее состоялся технический рейс в Кош-Агач, после чего Кош-Агачский район принял два чартерных коммерческих рейса. Для организации регулярных авиарейсов из Горно-Алтайска в этот аэропорт необходимо огородить периметр аэродромного комплекса в райцентре, организовать зал ожидания, обеспечить посадочную площадку необходимой инфраструктурой, в том числе для обеспечения связи. В Усть-Коксе инфраструктура к приему самолетов готова. Аэродром Усть-Коксы неоднократно принимал воздушные суда авиации общего назначения.

Республика Алтай - туристический регион, турпоток по итогам 2018 года составил более 2 млн человек. Расстояние от Горно-Алтайска, где расположен единственный аэропорт в регионе, до Кош-Агача составляет более 450 км, от Горно-Алтайска до Усть-Коксы - около 400 км.