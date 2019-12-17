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Омский омбудсмен позитивно оценила школьную жизнь мальчика, которого истязали родители

Елизавета Степкина сообщила, что ребенок активно участвует в образовательном процессе и общается со сверстниками

ОМСК, 17 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина по итогам визита в школу позитивно оценила состояние 8-летнего ребенка, которого мать и отчим в наказание ставили на колени на гречку. Мальчик активно участвует в образовательном процессе, общается со сверстниками, сообщила во вторник ТАСС Степкина.

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Об истязании ребенка стало известно в мае, когда мальчик на даче сбежал к соседу, который вызвал полицию и скорую помощь. Для удаления гречки, вросшей в кожу, медики провели операцию. 14 декабря в сети было опубликовано видео с издевательствами, которое всколыхнуло общественность. В понедельник Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Омской области с целью проведения проверки деятельности органов опеки и обоснованности возвращения ребенка в семью.

"При посещении мною образовательного учреждения поведение мальчика свидетельствовало о его комфортном пребывании в классе, активном участии в образовательном процессе, позитивном общении с одноклассниками. В рамках учебного процесса психолог и социальный педагог осуществляют психолого-педагогическое сопровождение ребенка", - сказала Степкина.

По ее словам, с семьей работают службы системы профилактики безнадзорности и правонарушений. "Сейчас задача всех органов профилактики - действовать только в интересах ребенка, в целях обеспечения его безопасности", - сказала уполномоченный. Она добавила, что направила обращение в прокуратуру Октябрьского округа Омска о рассмотрении правомерности передачи ребенка матери и о лишении ее родительских прав за жесткое обращение с мальчиком. При этом омбудсмен подчеркнула, что факт совершения преступления матерью должен быть подтвержден приговором суда.

Как сообщается во вторник на сайте регионального СУ СК РФ, следственные органы организовали проведение проверки в отношении работников управления опеки и попечительства департамента образования администрации Омска, принявших решение о возвращении матери мальчика, пострадавшего от действий ее сожителя.

Об истязании мальчика

По данным следствия, мальчика за малейшие провинности - опоздание из школы или задержку на прогулке - ставили коленями на гречку. Иногда ребенок проводил в таком состоянии по несколько часов. Чтобы проконтролировать, что мальчик не избегает наказания, отчим устанавливал видеокамеру и записывал истязания.

После того, как стало известно об издевательствах над ребенком, мужчина был арестован, а мать мальчика дала подписку о невыезде. Ребенок после проведения операции три месяца пробыл в реабилитационном центре, а перед началом учебного года был возвращен матери, так как она является его законным представителем. В СК отметили, что мальчик сам хотел быть с мамой и считает виновником издевательств над собой только отчима.

В настоящий момент омский суд рассматривает дело в отношении родителей. Они обвиняются в истязании несовершеннолетнего. Мужчине также вменяется умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, а женщине - неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. В понедельник на первом судебном заседании они частично признали свою вину.

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