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Томский губернатор считает, что выходной 31 декабря нужно ввести за счет январских каникул

Сергей Жвачкин ранее первым перенес рабочий день в администрации региона с 31 на 28 декабря

ТОМСК, 17 декабря. /ТАСС/. Глава Томской области Сергей Жвачкин, который первым выступил с инициативой в 2019 году перенести рабочий день с 31 декабря на 28 декабря, считает, что в дальнейшем канун нового года можно сделать выходным за счет сокращения "чересчур длинных" январских каникул, сообщил он в интервью ТАСС.

Жвачкин ранее перенес рабочий день в администрации региона со вторника, 31 декабря, на субботу, 28 декабря. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, такое решение он принял "по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых лежит основная тяжесть подготовки к новогодним праздникам". Инициатива Жвачкина вызвала общественный резонанс - за томским губернатором 31 декабря 2019 года выходным днем объявили власти более 20 регионов РФ.

"Новый год - один из самых любимых и главных наших праздников, и готовиться к нему нужно всей семьей: вместе собирать на стол, вместе готовить подарки, вместе с детьми встречать Деда Мороза. Я бы 31 декабря сделал выходным каждый год - за счет сокращения чересчур длинных январских каникул. Ожидание праздника значит едва ли не больше, чем сам праздник. Поэтому последний день года, канун нового, должен быть выходным", - сказал Жвачкин.

Президент России Владимир Путин 10 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека пообещал рассмотреть предложение сделать 31 декабря выходным днем. Также законопроект о введении выходного дня 31 декабря внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР 28 ноября.

 

Теги
Жвачкин, Сергей АнатольевичРоссияТомская область
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