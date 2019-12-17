Власти Кузбасса сообщили, что продуктовые карты горнякам выдавались не вместо зарплаты

КЕМЕРОВО, 17 декабря. /ТАСС/. Работники шахты "Заречная" (находится под управлением УК "Полысаевская") в Кузбассе, где ранее накопился долг по выплате зарплат, получили продуктовые сертификаты не в счет долга по зарплате, а в качестве новогодних подарков, сообщил на своей официальной странице в Instagram заместитель губернатора Кемеровской области Андрей Панов.

Ранее в социальных сетях и местных СМИ распространилась информация о том, что задолженность по зарплате перед работниками на предприятиях шахты "Заречная" якобы стали гасить продуктовыми картами местной сети магазинов "Ярче!".

"По информации территориальной организации профсоюзов угольщиков на АО "Шахта "Заречная", на шахтоучастке "Октябрьский" и АО "Шахта "Алексиевская" ежегодно членам профсоюзного актива к Новому году дарят подарочные наборы. В этом году было принято решение заменить их сертификатами супермаркетов "Ярче" номиналом 1000 рублей, сеть которых широко представлена в Полысаево и Ленинске-Кузнецком. Никакого отношения к заработной плате эти карточки не имеют", - написал Панов. Всего в профсоюзе на указанных предприятиях состоят порядка 2 тысяч человек.

Ранее около 50 сотрудников входящего в состав "Заречной" шахтоучастка "Октябрьский" отказались выходить на смену из-за задолженности по заработной плате. В департаменте пояснили, что угроза приостановления работы предприятия или невыполнения планов по добыче отсутствует, так как основной состав сотрудников находится на рабочих местах.

Шахты "Алексиевская" и "Заречная" в Кузбассе ранее входили в состав угольной компании "Заречная", которая в настоящий момент находится в процедуре банкротства. Шахты добывают уголь энергетических марок, цены на который на мировых рынках в 2019 году значительно упали. Из-за этого на предприятиях в текущем году были снижены темпы по добыче угля и стали возникать проблемы с выплатой заработной платы. Полностью долг по зарплате руководство компании планирует погасить до 25 декабря, очередные выплаты произведены 13 декабря.