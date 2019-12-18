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Власти выделили 60 млн рублей для покупки угля Яровому, где ввели режим ЧС

В конце ноября температура в домах и соцобъектах города была ниже нормы из-за проблем с оборудованием на ТЭЦ и плохого качества завезенного угля

БАРНАУЛ, 18 декабря. /ТАСС/. Город Яровое в Алтайском крае, где ввели режим ЧС из-за проблем с отоплением, получит 60 млн рублей из бюджета региона на покупку угля. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правительства региона в среду.

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Власти Алтайского края 22 ноября ввели в Яровом режим ЧС. Температура в квартирах и соцобъектах в городе, где проживает около 17 тыс. человек, составляла менее 18 градусов тепла, что не соответствует нормативам. На ТЭЦ работал только один котел из трех, оборудование на предприятии находится в изношенном состоянии, а уголь, пришедший ранее, имел высокое содержание влаги и смерзался при низких температурах. Ранее власти края выделили средства на покупку качественного топлива - 100 вагонов, что составляет более 6 тыс. тонн угля, которые нужно иметь по нормативу отопительного сезона на две недели.

"В связи с введением режима чрезвычайной ситуации на территории города Яровое губернатором Алтайского края Виктором Томенко принято решение о выделении из краевого бюджета 60 млн рублей на прохождение отопительного сезона. Средства будут направлены на приобретение угля", - сообщает пресс-служба правительства края.

В связи с инцидентом СУ СК РФ по Алтайскому краю начал проверку по факту ненадлежащего оказания услуг в Яровом. В городе с начала отопительного сезона регулярно происходят перебои с отоплением и подачей горячей воды.

Для подготовки ТЭЦ Ярового к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов при правительстве региона была создана межведомственная рабочая группа. Власти Алтайского края приняли решение о вводе режима ЧС в Яровом с 22 ноября и отстранении ООО "Яровская топливно-энергетическая компания", организации, эксплуатирующей ТЭЦ. Работой по функционированию ТЭЦ займется муниципальное предприятие "Яровский теплоэлектрокомплекс".

По данным пресс-службы, правительство края в начавшемся отопительном сезоне вынуждено оперативно помогать ТЭЦ Ярового поставкой угля из регионального резерва.

Теги
РоссияАлтайский крайТоменко, Виктор Петрович
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