В Новосибирске открылся автовокзал с пропускной способностью 1,5 млн пассажиров в год

НОВОСИБИРСК, 18 декабря. /ТАСС/. Автовокзал "Главный", построенный для разгрузки восточного въезда в город, с пропускной способностью 1,5 млн пассажиров в год открылся в Новосибирске, сообщил председатель совета директоров ООО "Автосервис" Андрей Гудовский на официальном открытии автовокзала.

Единственный до недавнего времени автовокзал Новосибирска находится на правом берегу реки Обь, недалеко от набережной и центра города, он был построен в 1964 году. Одна из главных его проблем - несоответствие сегодняшним требованиям, среди которых не последнее место занимают низкая пропускная способность здания и нехватка площадей. Реконструкция автовокзала началась в 2003 году, однако компания-инвестор обанкротилась и работы по модернизации здания приостановили.

"Новосибирский автовокзал "Главный" станет важной частью инфраструктуры города и области. Он откроет возможности для развития логистических пассажирских потоков. Ежедневно автовокзал сможет принимать более 200 междугородних, межсубъектных и внутриобластных рейсов. Для удобства пассажиров мэрия Новосибирска организовала дополнительную сеть городских маршрутов. <…> В год автовокзал будет обслуживать более 1,5 млн пассажиров. В ближайшие пять лет планируем увеличить пассажиропоток до двух миллионов пассажиров в год, а также открыть новую автостанцию на левом берегу Оби", - сообщил Гудовский.

Новосибирский автовокзал "Главный" начали строить в 2017 году в рамках муниципально-частного партнерства. Площадь двухэтажного здания, располагающегося на Гусинобродском шоссе (восточный въезд в город), составляет 1620 квадратных метров. В нем размещаются зал ожидания на 75 мест, комнаты для отдыха водителей, диспетчерская, кафе и другие помещения для обслуживания пассажиров, включая комнату матери и ребенка. Круглосуточную работу автовокзала будут обеспечивать 60 сотрудников. Объем инвестиций - 120 миллионов рублей. Общая стоимость проекта оценивается в 17,5 млрд рублей. Строительством автовокзала занимался МУП "Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений".

В 2020 году городские власти планируют закончить реконструкцию Гусинобродского шоссе, которое будет расширено до шести полос. Также начнется строительство трамвайной линии от ближайшей станции метро до автовокзала "Главный".