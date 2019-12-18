Строительство моста через Обь в Новосибирске планируется начать в 2020 году

НОВОСИБИРСК, 18 декабря. /ТАСС/. Работы по строительству четвертого моста через Обь в Новосибирске по концессионному соглашению начнется в 2020 году. В следующем году также планируется начать строительство семи поликлиник по ГЧП, сообщил журналистам в среду генеральный директор группы "ВИС" Кирилл Гапеев.

"В следующем году на территории области стартует несколько крупных инвестиционных проектов. Мы приступаем к активной стадии работы по новосибирскому мосту, мы приступаем к активной стадии и производству работ по поликлиникам в городе Новосибирск", - сказал Гапеев.

Он пояснил, что проектирование поликлиник закончат в феврале 2020 года, после чего проекты пройдут экспертизу, начнется строительство. Строительство моста планируется начать в 1-2 квартале 2020 года. Гапеев добавил, что сейчас стоит проблема выкупа четырех земельных участков частного сектора, находящихся на территории будущего моста, вопрос обсуждается с властями. В ноябре министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт сообщал, что процессы по выкупу земель для подготовки площадки строительства моста "идут достаточно тяжело", больше всего времени занимают процедуры по выкупу земель частного сектора и "у третьих лиц".

Проект четвертого моста в Новосибирске реализуется с участием частного инвестора на основе концессионного соглашения, подписанного в декабре 2017 года. Концедентом выступает правительство Новосибирской области в лице Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Согласно данным компании, проект включает создание транспортных развязок на обоих берегах реки Оби, общая протяженность всех объектов транспортной инфраструктуры превысит 5 км. В настоящее время группа "ВИС" ведет подготовку территории под строительство, идет перенос коммуникаций.

Четвертый мост через Обь должен соединить центральную часть Новосибирска с одним из самых оживленных районов левого берега. Мост позволит значительно разгрузить существующие переправы. Его стоимость составит около 30 млрд рублей. Мост будет строиться с использованием средств частного инвестора, проезд по нему будет платным.

Глава региона Андрей Травников на форуме в Сочи также подписал соглашение о ГЧП по строительству в Новосибирске сети поликлиник с группой "ВИС", выбранной в качестве партнера для реализации проекта. Планируется построить семь поликлиник суммарной мощностью более 6,5 тыс. посещений в сутки, объем инвестиций - почти 9 млрд рублей, из которых 7,2 млрд рублей - частные инвестиции. Срок строительства не должен превышать три года, срок действия всего соглашения - десять лет.

В новость были внесены изменения (11:26 мск) - добавлена информация по срокам в третьем абзаце.