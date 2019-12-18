Против новосибирского чиновника возбудили дело по факту превышения полномочий

ТАСС, 18 декабря. Уголовное дело возбуждено в отношении главы муниципалитета в Новосибирской области, подозреваемого в превышении полномочий. Об этом сообщается в среду на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

"В 2018 году между администрацией сельсовета и ООО "Парус Нск" был заключен муниципальный контракт на строительство газопровода высокого и низкого давления в селе Северотатарское. <...> Глава муниципалитета незаконно подписал акт приемки объекта капитального строительства в эксплуатацию при отсутствии выполненных в полном объеме работ, а также произвел их оплату в размере более 42 млн рублей", - говорится сообщении.

Строительство газопровода проводилось в рамках подпрограммы "Газификация Татарского района Новосибирской области на 2018-2022 годы".

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления), максимальное наказание по которой - лишение свободы на семь лет.