Группа "ВИС" передаст новосибирскому регоператору более 40 мусоровозов

НОВОСИБИРСК, 18 декабря. /ТАСС/. Компании "Экология-Новосибирск" (входит в группу "ВИС"), являющейся региональным оператором по обращению с ТКО в Новосибирской области, будет передано группой "ВИС" в 2020 году 30 машин для перевозки мусора, еще 15 автомобилей уже поставлены в регион. Автопарк приобретается для предотвращения рисков возможной приостановки перевозки мусора в области, сообщил в среду на пресс-конференции генеральный директор группы "ВИС" Кирилл Гапеев.

Летом 2019 года перевозчики в регионе заявили, что регоператор не оплачивает их услуги и накопил долг в 700 млн рублей, после чего обратились к губернатору Андрею Травникову. Регоператор объяснял ситуацию тем, что ведет проверку качества оказанных услуг и, что предъявляемые к оплате объемы перевезенных ТКО значительно превышают объемы, обозначенные в статистических данных, которые учитывались при установлении тарифов на текущий период. В конце ноября местные СМИ сообщили, что три компании-перевозчика ТКО с начала 2020 года покидают рынок. В ноябре глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин назвал 16 регионов страны, где наиболее остро стоит проблема вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО). В числе таких регионов оказалась Новосибирская область.

"В настоящее время группой "ВИС" закуплено 15 единиц новых мусоровозов, в начале 2020 года планируется закупить еще 30 машин. <…> Поскольку мы покупаем машины с точки зрения резерва, мы не покупаем автомобили импортного производства, которые стоят достаточно дорого, мы используем отечественную технику. Стоимость одного сегодня "КамАЗа" оценивается порядка 6 млн рублей", - сказал Гапеев.

Он уточнил, что машины будут переданы перевозчикам на рыночных условиях после проведения компанией "Экология-Новосибирск" конкурса, поскольку регоператор "не участвует на этом рынке как игрок, это [приобретение автомобилей] механизм подстраховки".

В пресс-службе группы "ВИС" отметили, что в Новосибирск уже доставлено 1,5 тыс. новых контейнеров для ТКО, закупленных регоператором, еще 3 тыс. новых контейнеров приобретены и будут расставлены до конца текущего года.

С начала 2019 года Новосибирская область перешла на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами. Региональным оператором ТКО стала компания "Экология-Новосибирск", которая также является концессионером по строительству двух мусороперерабатывающих заводов в области для решения проблемы с переработкой мусора в регионе.