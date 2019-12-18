{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новая система обращения с ТКО

Группа "ВИС" передаст новосибирскому регоператору более 40 мусоровозов

В компании пояснили, что техника приобретается для предотвращения рисков возможной приостановки перевозки мусора в области

НОВОСИБИРСК, 18 декабря. /ТАСС/. Компании "Экология-Новосибирск" (входит в группу "ВИС"), являющейся региональным оператором по обращению с ТКО в Новосибирской области, будет передано группой "ВИС" в 2020 году 30 машин для перевозки мусора, еще 15 автомобилей уже поставлены в регион. Автопарк приобретается для предотвращения рисков возможной приостановки перевозки мусора в области, сообщил в среду на пресс-конференции генеральный директор группы "ВИС" Кирилл Гапеев.

Летом 2019 года перевозчики в регионе заявили, что регоператор не оплачивает их услуги и накопил долг в 700 млн рублей, после чего обратились к губернатору Андрею Травникову. Регоператор объяснял ситуацию тем, что ведет проверку качества оказанных услуг и, что предъявляемые к оплате объемы перевезенных ТКО значительно превышают объемы, обозначенные в статистических данных, которые учитывались при установлении тарифов на текущий период. В конце ноября местные СМИ сообщили, что три компании-перевозчика ТКО с начала 2020 года покидают рынок. В ноябре глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин назвал 16 регионов страны, где наиболее остро стоит проблема вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО). В числе таких регионов оказалась Новосибирская область.

"В настоящее время группой "ВИС" закуплено 15 единиц новых мусоровозов, в начале 2020 года планируется закупить еще 30 машин. <…> Поскольку мы покупаем машины с точки зрения резерва, мы не покупаем автомобили импортного производства, которые стоят достаточно дорого, мы используем отечественную технику. Стоимость одного сегодня "КамАЗа" оценивается порядка 6 млн рублей", - сказал Гапеев.

Он уточнил, что машины будут переданы перевозчикам на рыночных условиях после проведения компанией "Экология-Новосибирск" конкурса, поскольку регоператор "не участвует на этом рынке как игрок, это [приобретение автомобилей] механизм подстраховки".

В пресс-службе группы "ВИС" отметили, что в Новосибирск уже доставлено 1,5 тыс. новых контейнеров для ТКО, закупленных регоператором, еще 3 тыс. новых контейнеров приобретены и будут расставлены до конца текущего года.

С начала 2019 года Новосибирская область перешла на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами. Региональным оператором ТКО стала компания "Экология-Новосибирск", которая также является концессионером по строительству двух мусороперерабатывающих заводов в области для решения проблемы с переработкой мусора в регионе.

Теги
РоссияТравников, Андрей АлександровичНовосибирская областьНовая система обращения с ТКО
Реклама на ТАСС
Закрытие кинотеатра "Соловей"
Собянин подтвердил информацию об опасности залов киноцентра "Соловей" для зрителей
Он пообещал, что на его месте построят торгово-развлекательный центр с кинотеатром
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС