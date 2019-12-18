После гибели срочника в Иркутской области возбуждено дело о доведении до самоубийства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о доведении до самоубийства возбуждено после гибели солдата срочной службы Западного военного округа (ЗВО) на станции Иркутск-Сортировочный. Об этом ТАСС сообщил военный прокурор Центрального военного округа генерал-лейтенант юстиции Александр Антюфеев.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства"). Ведется расследование", - сказал Антюфеев.

12 декабря пресс-служба ЗВО сообщила о гибели солдата, который, по предварительным данным, при нахождении на посту в составе караула по охране и сопровождению воинских грузов получил несовместимое с жизнью ранение. Источник ТАСС в правоохранительных органах Приангарья уточнил, что речь идет о солдате срочной службы.