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Новая система обращения с ТКО

ФАС признала законными торги на перевозку мусора в Новосибирской области

Ожидается, что в течение пяти дней региональный оператор заключит с компаниями соглашения
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© Донат Сорокин/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 18 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после нескольких жалоб от транспортных компаний признала законными торги на перевозку ТКО в Новосибирской области, в том числе крупнейший тендер начальной стоимостью около 1,3 млрд рублей. В течение нескольких дней регоператор "Экология-Новосибирск" (входит в группу "ВИС") заключит соглашения с транспортными компаниями на работу в 2020 году, сообщил в среду на пресс-конференции гендиректор группы "ВИС" Кирилл Гапеев.

"Контрактная программа [на 2020 год с перевозчиками] стартовала по факту у нас с сегодняшнего дня, потому что вчера в 19 часов по местному времени было принято ФАС решение по последнему конкурсу. В течение пяти дней региональный оператор заключит с компаниями соглашения", - сказал Гапеев.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе группы "ВИС", речь идет в первую очередь о самом крупном тендере на перевозку ТКО на 2020 год начальной стоимостью около 1,3 млрд рублей. Лот объединял четыре района Новосибирска и 10 районов области, а также город Обь. Итоги конкурса, победителем которого стало ООО "Айсберг", предложившее выполнить работы за 982 млн рублей, оспаривал второй участник торгов, муниципальное предприятие "Спецавтохозяйство". Кроме того, жалобу подавала и транспортная компания "Ла-Транс", по мнению которой лот был сильно укрупнен, из-за чего малый и средний бизнес не смог принять участие в конкурсе.

Летом 2019 года перевозчики в регионе заявили, что регоператор не оплачивал их услуги и накопил долг в 700 млн рублей, после чего обратились к губернатору Андрею Травникову. Регоператор объяснял ситуацию тем, что ведет проверку качества оказанных услуг и что предъявляемые к оплате объемы перевезенных ТКО значительно превышают объемы, обозначенные в статистических данных, которые учитывались при установлении тарифов на текущий период. В конце ноября местные СМИ сообщили, что три компании-перевозчика ТКО с начала 2020 года покидают рынок в связи с растущей дебиторской задолженностью со стороны регионального оператора "Экология-Новосибирск". В настоящее время споры регоператора и нескольких транспортных компаний решаются в суде.

С начала 2019 года Новосибирская область перешла на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами. Региональным оператором ТКО стала компания "Экология-Новосибирск", которая также является концессионером по строительству двух мусороперерабатывающих заводов в области для решения проблемы с переработкой мусора в регионе.

Теги
РоссияНовосибирская областьНовая система обращения с ТКО
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