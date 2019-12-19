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В лесах Иркутской области на 10% сократилась площадь очагов опасного вредителя в этом году

На начало декабря общая площадь очагов сибирского шелкопряда в лесах региона составляет свыше 63 тыс. га

ИРКУТСК, 19 декабря. /ТАСС/. Площадь очагов сибирского шелкопряда - наиболее опасного вредителя, уничтожающего хвойные леса - в Иркутской области с начала года сократилась на 7 тыс. га или 10%. Об этом в четверг сообщил ТАСС директор центра защиты леса Иркутской области Александр Зверев.

В Иркутской области сосредоточено более 10% лесов России, это один из главных лесопромышленных регионов. Площадь земель лесного фонда составляет почти 70 млн га. В лесах региона зарегистрированы крупные очаги распространения сибирского и непарного шелкопряда, бактериальной водянки и других вредителей, из-за которых деревья высыхают. Для борьбы с вредителями больной лес вырубают, также используют методы обработки леса препаратами с помощью авиации и сбора яйцекладок вручную.

"По состоянию на начало 2019 года, в Иркутской области очаги сибирского шелкопряда фиксировались на площади 70165 га в насаждениях шести лесничеств. По состоянию на начало декабря 2019 года, общая площадь очагов сибирского шелкопряда составляет 63132 га", - сказал Зверев.

По его словам, в 2017 году в Иркутской области зафиксировали самую большая площадь распространения вредителя за весь период наблюдений, которые ведутся с 1977 года. Она составила 88,7 тыс. га. К разрастанию очагов привели засуха и недостаточные меры борьбы с шелкопрядом. На сегодня эта цифра уменьшилась на 25, 6 тыс. га или на треть. Зверев уточнил, что сократить площадь очагов удалось благодаря обработке леса специальными препаратами наземным способом и с помощью авиации. Кроме того, сокращению способствовало отсутствие засухи летом в 2018-2019 годов. В 2020 году обработку планируется продолжить.

Также в Иркутской области остаются очаги бактериальной водянки, которой поражено более 62 тыс. га кедровых лесов, непарного шелкопряда на площади 3,2 тыс. га, полиграфа белопихтового - на площади 1,3 тыс. га. В 2020 году для борьбы с ними специалисты продолжат проводить санитарные вырубки и акции по сбору яйцекладок с привлечением волонтеров.

Теги
РоссияИркутская область
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