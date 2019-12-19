Кобзев назначил и.о. министра финансов Приангарья Наталию Бояринову

ТАСС, 19 декабря. Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев назначил исполняющей обязанности министра финансов региона Наталию Бояринову, основываясь на ее профессионализме, сообщается в четверг на сайте правительства Иркутской области.

"Исполняющей обязанности министра финансов региона назначена Наталия Бояринова. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев", - говорится в сообщении. Уточняется, что решение было основано на профессионализме Бояриновой, признанном на федеральном уровне.

На встрече с председателем Законодательного собрания Иркутской области Сергеем Соколом в четверг Игорь Кобзев сообщил, что также назначил Руслана Болотова исполняющим обязанности председателя правительства. Болотов возглавлял кабинет министров и при бывшем губернаторе Сергее Левченко. "Я с ним заключил срочный контракт на девять месяцев - до избрания губернатора", - сказал врио. Новый состав иркутского правительства Кобзев представит 23 декабря.

Руслан Болотов в 1993 году окончил Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники, в 2000 году - Иркутскую государственную экономическую академию по специальности "Экономика в управлении и строительстве". В 2008-2011 годах был министром строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. В 2015 году возглавил правительство Иркутской области.

Наталия Бояринова в 1992 году окончила Братский индустриальный институт по специальности "Экономика и управление в строительстве", в 2003 году - Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по специальности "Государственное и муниципальное управление". С августа 2011 года занимала пост заместителя министра финансов Иркутской области. 18 октября 2012 года была назначена на должность министра финансов Иркутской области.

Президент РФ назначил Игоря Кобзева временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области 12 декабря в связи с отставкой коммуниста Сергея Левченко.

В новость были внесены изменения (8:52 мск) - добавлена информация в третьем, четвертом и шестом абзацах.