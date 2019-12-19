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Современные образовательные центры для АПК создадут в Красноярском крае к 2022 году

Первые из них откроются в городе Уяр и поселке Шушенское

КРАСНОЯРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Образовательные центры по подготовке кадров для агропромышленного комплекса (АПК) в городе Уяр и поселке Шушенское в Красноярском крае создадут к 2022 году, сообщили в четверг ТАСС в Министерстве образования региона.

Министр образования края Светлана Маковская накануне на губернаторском совете сообщила, что создание центров начнется в 2020 году. На базе Уярского сельскохозяйственного техникума планируется открыть центр цифрового земледелия, на базе Шушенского сельскохозяйственного колледжа - центр элитного семеноводства. В обучении студентов там будут применяться самые современные технологии и техника, внедряемые сейчас в АПК.

"Два центра мы создаем со следующего года - в Шушенском и в Уяре. До 2020 года мы должны эти центры создать, а с 2022 года приступить к созданию [подобных центров] в Красноярске и Назарове", - сказали в министерстве.

По данным пресс-службы правительства Красноярского края, на центры в 2020 году из краевого бюджета будет выделено почти 156 млн рублей. Деньги пойдут на приобретение модульных зданий, строительство общежития и учебного корпуса, разработку проектно-сметной документации, покупку семеноводческой техники, семян, удобрений, гербицидов. В целом на создание центра в Уяре планируется направить 562,6 млн рублей, в Шушенском - 572,1 млн.

Как сообщала Маковская, в центре цифрового земледелия сделают упор на внедрение технологий удаленного доступа при обслуживании сельскохозяйственной техники и цифровизация животноводства, в центр элитного семеноводства - на работу с новыми агротехнологиями.

Сейчас в Красноярском крае образовательные учреждения ежегодно выпускают около 1,5 тыс. выпускников, имеющих специальности сельскохозяйственного профиля. Создание новых центров позволит повысить качество образование, обеспечить предприятия АПК кадрами, умеющими работать на высокотехнологичном оборудовании.

Теги
РоссияКрасноярский край
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