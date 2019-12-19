Современные образовательные центры для АПК создадут в Красноярском крае к 2022 году

КРАСНОЯРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Образовательные центры по подготовке кадров для агропромышленного комплекса (АПК) в городе Уяр и поселке Шушенское в Красноярском крае создадут к 2022 году, сообщили в четверг ТАСС в Министерстве образования региона.

Министр образования края Светлана Маковская накануне на губернаторском совете сообщила, что создание центров начнется в 2020 году. На базе Уярского сельскохозяйственного техникума планируется открыть центр цифрового земледелия, на базе Шушенского сельскохозяйственного колледжа - центр элитного семеноводства. В обучении студентов там будут применяться самые современные технологии и техника, внедряемые сейчас в АПК.

"Два центра мы создаем со следующего года - в Шушенском и в Уяре. До 2020 года мы должны эти центры создать, а с 2022 года приступить к созданию [подобных центров] в Красноярске и Назарове", - сказали в министерстве.

По данным пресс-службы правительства Красноярского края, на центры в 2020 году из краевого бюджета будет выделено почти 156 млн рублей. Деньги пойдут на приобретение модульных зданий, строительство общежития и учебного корпуса, разработку проектно-сметной документации, покупку семеноводческой техники, семян, удобрений, гербицидов. В целом на создание центра в Уяре планируется направить 562,6 млн рублей, в Шушенском - 572,1 млн.

Как сообщала Маковская, в центре цифрового земледелия сделают упор на внедрение технологий удаленного доступа при обслуживании сельскохозяйственной техники и цифровизация животноводства, в центр элитного семеноводства - на работу с новыми агротехнологиями.

Сейчас в Красноярском крае образовательные учреждения ежегодно выпускают около 1,5 тыс. выпускников, имеющих специальности сельскохозяйственного профиля. Создание новых центров позволит повысить качество образование, обеспечить предприятия АПК кадрами, умеющими работать на высокотехнологичном оборудовании.