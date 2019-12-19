Новосибирск будет претендовать на звание "Город трудовой доблести и славы"

НОВОСИБИРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Новосибирска будут подавать документы на присуждение городу звания "Города трудовой доблести и славы" после принятия законопроекта о введение этого звания. Об этом в четверг в пресс-центре ТАСС сообщил мэр города Анатолий Локоть.

14 декабря президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается установить в РФ почетное звание "Город трудовой доблести". Это звание присваивается городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.

"Я думаю, что Новосибирск заслуживает это звание, которое, вероятно, начнет действовать со следующего года. Там есть процедура, в соответствии с ней мы будем подавать документы, сделаем все для того, чтобы это решение состоялось", - сказал Локоть.

Он также напомнил, что Новосибирск уже имеет это признанное общественностью звание. Власти города располагают соответствующим документом, который подписал советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Губарев. "Нам дали это звание вместе с Челябинском. Наши представители были в Москве на собрании, где было принято такое решение. Затем сам Губарев прилетал сюда в Новосибирск, и на сцене оперного театра был вручен этот документ", - сказал мэр.