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В иркутском Минздраве уточнили количество пострадавших в ДТП с маршруткой

По последним данным, пострадали 14 человек, тяжелых травм ни у кого из них нет

ИРКУТСК, 19 декабря. /ТАСС/. Четырнадцать человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения маршрутки и легкового автомобиля в Иркутской области. Тяжелых травм ни у кого из них нет, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

Ранее сообщалось о 13 пострадавших и одном погибшем в результате ДТП.

"[На данный момент] 14 [пострадавших] плюс один погибший. Из 14 восемь на амбулаторном лечении, пять госпитализированы, один от госпитализации отказался. Детей среди пострадавших нет, тяжело травмированных нет", - сообщили в пресс-службе.

Утром в четверг в Тулунском районе Иркутской области столкнулись микроавтобус, который выполнял рейс из села Шерагул в город Тулун, и легковой автомобиль Isuzu. По данным ГУ МЧС, всего во внедорожнике находились четыре человека, в маршрутке - 16 человек. В результате аварии погиб пассажир Isuzu.

По факту ДТП следственные органы МВД проводят доследственную проверку.

Теги
РоссияИркутская область
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