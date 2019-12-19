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Суд приговорил к 5,5 года колонии подростка за убийство ребенка под Красноярском

22 июня 2018 года на окраине деревни Лопатино 16-летний подросток убил мальчика после ссоры

КРАСНОЯРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Подросток, убивший в деревне Лопатино возле Красноярска девятилетнего мальчика, осужден судом на 5,5 года лишения свободы в воспитательной колонии. Об этом в четверг сообщается на сайте СК РФ.

Как сообщалось ранее, 22 июня 2018 года на окраине деревни Лопатино 16-летний подросток убил после ссоры мальчика. Через несколько дней он был задержан по подозрению в убийстве. "Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 5,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - говорится в сообщении.

По данным СК, подросток был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").

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РоссияКрасноярский край
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